Paratletas de Caraguá ganham 46 medalhas em competição paulista

Participação no Campeonato Paulista de Atletismo e Natação para Pessoas com Deficiência rendeu 28 medalhas de ouro

Caraguatatuba foi bem representada no Campeonato Paulista de Atletismo e Natação para Pessoas com Deficiência realizado no sábado, 15. Os paratletas do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte Paraolímpico (Paiep) faturaram 46 medalhas, sendo 28 de ouro, 13 de prata e 4 de bronze.

Na natação o atleta Adalberto Romano, conquistou três medalhas de ouro, nas provas de 50m borboleta, 50m livre e 50m costas. A nadadora Ana Paula Carvalho, também conquistou três ouros sendo: 50m livre, 400m livre e 100m costas. Já o atleta Ricardo Briani, garantiu dois ouros em 50m e 200m livre. Outro atleta que também garantiu medalhas foi Willian Aleixo, dois ouros, nos 100m costas livre e uma prata em 50m livre. O surfista e também nadador Marçal Leme conseguiu três pratas, nos 50m livre, 50m borboleta e 100m livre.

Ainda na natação, a competidora Ana Maria Laurindo teve duas pratas, nos 100m costas e peito e um bronze em 50 livre. Fabiano Freitas foi outro atleta que conquistou medalhas, uma de ouro nos 100m peito e uma prata em 50 livre. Antonio Menger também se destacou com uma medalha de ouro nos 400 livre, uma prata nos 100m costas e bronze nos 50m livre. Já o atleta Joseilton Barbosa garantiu três pratas nos 50m livre e 100m livre e peito. Os técnicos responsáveis pelos nadadores são Thiago Intrieri e Rosângela Silva.

No atletismo, as medalhas foram conquistadas por: Daniel Juvenildo, dois ouros – um nos 1500m e outro no 5000m para cadeirantes; Álvaro Alencar, dois ouros, nos 100m e 200m (corrida); Cristiane de Siqueira, ouro no arremesso peso e no lançamento de disco; Eliano Lucas, prata no lançamento de glub (pino de madeira) e no disco; Débora Ferreira, duas medalhas de ouro, uma no dardo e uma no peso; Ana Canuto, ouro no dardo e um bronze no arremesso de peso; Ellen Braga, com duas medalhas de ouro, uma no glub e outra no peso; Estella Saturnino, ouros na corrida em cadeira de rodas no 100m e 200m; Amanda Barros, prata nos 100m; e Brando Aquila, bronze nos 200m. Sozinha, a modalidade totalizou 20 medalhas.

O treinador de atletismo Rodrigo Brandt, comemorou os resultados: “É início de temporada e a equipe conseguiu este resultado superando as expectativas com as marcas obtidas e a quantidade de medalhas”.

Foto: Divulgação/PMC