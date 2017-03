Previsão é de que a parceria reduza o tempo de resolução do problema em cinco dias

Um novo canal de atendimento lançado pelo Procon-Santos poderá reduzir pela metade o prazo para solução de problemas dos clientes da Net, Claro e Embratel. O programa Expressinho foi formalizado na última quarta-feira, 15, pelo órgão de defesa do consumidor da prefeitura de Santos e as empresas. A parceria prevê que o tempo de resolução do problema passe dos atuais dez para até cinco dias.

Os clientes que procurarem o atendimento do Procon no Poupatempo (rua João Pessoa, 246) com questões relativas à Net ou pacote fixo da Claro serão direcionados para a sede da empresa à rua Marechal Pego Júnior, 109 (Vila Nova). Já aqueles com manifestação da Claro móvel ou plano de internet, para a loja no Shopping Praiamar (Rua Alexandre Martins, 80). O consumidor receberá encaminhamento específico com o número do protocolo, data de abertura e prazo para resolução, além das informações com os endereços e horários de atendimento.

“A ideia é permitir esta solução rápida e fazer com que a empresa tenha interesse na resolução, na medida que estas demandas não serão contabilizadas no cadastro de reclamações fundamentadas do Procon”, destaca o coordenador do Procon-Santos, Rafael Quaresma, explicando que o programa eliminará o envio da Carta de Informação Preliminar (CIP) e até as possíveis audiências de conciliação. “A gente espera que esta parceria pioneira sirva de estímulo a outras empresas”.

“Nossa parceria com o Procon-Santos é antiga. Nós temos o maior interesse em resolver o quanto antes os problemas que, eventualmente, nossos clientes venham ter e este movimento do Expressinho faz com que tenhamos esta possibilidade”, ressalta Diego Quevedo, diretor de Operações da Net, Claro e Embratel na Baixada Santista.

