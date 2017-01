Pastor Valdemiro é resgatado após 15 horas em barco à deriva

Foto Reprodução/TwiterPMESP

Após cerca de 15 horas, em um barco à deriva, o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, seu genro e o piloto da embarcação foram resgatados, sem ferimentos, na madrugada de hoje, quarta-feira, dia 18, a cerca de 13 km da Ponta do Boi, costa sul da ilha.

A embarcação apresentou problemas mecânicos por volta das 10 horas. Ela havia saído da marina, por volta das 5h de terça-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi possível porque os ocupantes da embarcação conseguiram ligar para um sobrinho do pastor que estava em São Paulo, que acionou os bombeiros e passou as coordenadas do local.