PAT oferece mais de 40 vagas para temporários

Seleção ocorre na próxima semana e é necessário que interessados inscrevam-se no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bertioga

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bertioga está com mais de 40 vagas abertas para temporários. A seleção dos candidatos ocorre na próxima semana e é necessário que os interessados façam o cadastro de emprego no PAT, instalado no Espaço Cidadão-Centro, de segunda a sexta-feira das 9 às 13 horas. É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e número do PIS.

Entre as vagas, há para ocupação temporária por três dias. São elas: operador de caixa com experiência (28 vagas); operador de loja com experiência em frios (4); operador de loja com experiência no setor de mercearia (4); operador de loja com experiência no setor de rotisserie(4); operador de loja com experiência no setor de carnes e aves (2); operador de loja com experiência no setor de frutas, legumes e verduras(5); operador de loja com experiência no setor de padaria (3).

Há também uma vaga para atuar por 90 dias como operador de loja com experiência no setor de carnes e aves para atuar em Santos e outra de operador de caixa com experiência para atuar em Guarujá pelo mesmo período.

Para quem busca um emprego fixo, também há oportunidade de ocupar uma vaga como designer gráfico.

O Espaço Cidadão-Centro está instalado na avenida Anchieta, 392, no Centro de Bertioga.

Foto: Renata de Brito