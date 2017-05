PAT de Caraguatatuba divulga 32 vagas de emprego

As vagas estão cadastradas no site da prefeitura; interessados devem ir ao PAT ou Poupatempo

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba oferece 32 vagas de emprego. Todas as vagas estão cadastradas no site da Prefeitura no Serviços ao Cidadão. O interessado deve apresentar os documentos pessoais (RG, CPF, CTPS e PIS) no PAT ou no Poupatempo.

Seguem as vagas:

Agente educacional, almoxarife, arte-finalista (desenhista de artes gráficas), auxiliar administrativo, auxiliar de encanador, auxiliar de lavanderia, cozinheiro geral, eletricista auxiliar, eletricista de instalações de prédios, empregado doméstico arrumador, encanador predial, encarregado de hidráulica predial, estampador de tecido, fonoaudiólogo, encarregado de lanchonete, instalador de painéis, marteleteiro, mecânico de veículos automotores a diesel, motorista de ambulância, motorista de caminhão-betoneira, motorista de caminhão-guincho pesado com munk, oficial de serviços gerais, operador de escavadeira, operador de pá carregadeira, operador de retro-escavadeira, operador de rolo compactador, operador de trator de esteira (d6), pintor de automóveis, professor de técnicas de enfermagem, tratorista agrícola, técnico em manutenção de máquinas e vendedor pracista.

As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podem sofrer variações. Também podem não estar mais disponíveis se atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento pelos empregadores que as disponibilizaram.

O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A distribuição de senhas de atendimento é feita diariamente até 16h30. O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. O telefone é (12) 3882-5211.

Foto: Divulgação