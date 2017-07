PAT de Caraguatatuba oferece 52 vagas de emprego

Interessados devem apresentar documentos pessoais no PAT ou Poupatempo da cidade

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba disponibiliza 52 oportunidades de emprego na cidade. Todas as vagas estão cadastradas no site da Prefeitura no Serviços ao Cidadão. O interessado deve apresentar os documentos pessoais (RG, CPF, CTPS e PIS) no PAT ou no Poupatempo.

As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações e não estarem mais disponíveis se atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento pelos empregadores que as disponibilizaram.

O PAT tem como objetivo promover oportunidades de emprego e inserção no mercado de trabalho e não oferece informações sobre vagas por telefone, detalhes sobre as vagas somente pessoalmente no local.

O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A distribuição de senhas de atendimento é feita diariamente até 16h30. O PAT está localizado na rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. O telefone é (12) 3882-5211.

Confira a lista de vagas:

Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Armador de ferragens na construção civil 5 Fundamental completo 06 Atendente balconista 1 Fundamental completo 06 Atendente balconista 1 Fundamental completo 06 Auxiliar de enfermagem 1 Médio completo 05 Auxiliar de pessoal 1 Médio completo 06 Auxiliar de topógrafo 1 Médio incompleto 04 Borracheiro 1 Fundamental incompleto 04 Consultor de vendas 1 Fundamental completo 06 Coordenador de restaurante 1 Fundamental Completo 06 Cozinheiro geral 1 Fundamental completo 03 Cozinheiro geral 1 Fundamental completo 06 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Fundamental completo 06 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Fundamental incompleto 06 Encarregado eletricista de instalações 1 Médio completo 04 Instalador de alarme 1 Fundamental completo 06 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Fundamental completo 06 Lavador de fachadas 2 Fundamental completo 06 Mecânico de refrigeração 1 Fundamental completo 05 Mecânico de suspensão 1 Médio completo 05 Mecânico de veículos 1 Médio completo 06 Mecânico eletricista de automóveis 1 Médio completo 06 Motofretista 1 Fundamental completo 04 Motorista de caminhão 6 Fundamental completo 06 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Fundamental incompleto 06 Motorista de furgão ou veículo similar 3 Fundamental incompleto 06 Operador de máquina de corte de roupas 1 Fundamental completo 06 Recepcionista de hotel 1 Médio completo / bilíngue 06 Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) 1 Fundamental completo 05 Representante comercial autônomo 1 Fundamental completo 04 Técnico de obras civis 1 Médio completo 06 Técnico em segurança do trabalho 1 Médio completo 06 Vendedor interno 1 Médio completo 06 Vendedor pracista 1 Médio completo 05 Veterinário 1 Superior completo 06 Vigilante 3 Médio completo 06

