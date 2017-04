Secretária assume o lugar de Douglas Pacheco Carnivale, que agora atuará no Gabinete

O secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Bertioga, Douglas Pacheco Carnivale, foi exonerado no sábado, 22, conforme divulgado no Boletim Oficial do Município (BOM). Em seu lugar assumirá a psicóloga Patrícia de Oliveira Ianda, que atuou como secretária do Trabalho em Guarulhos.

De acordo com informações da prefeitura de Bertioga, o antigo secretário ajudou muito nos quatro primeiros meses de gestão e agora exercerá novas funções no Gabinete do prefeito Caio Matheus (PSDB).

Patrícia na Universidade Paulista (Unip) e já atuou como diretora de Supervisão e Monitoramento e diretora de Proteção Especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (regional Campinas).