Patrulhamento da PM termina em tiroteio no Jardim Vicente de Carvalho

Durante o patrulhamento, bandidos receberam a polícia a tiros e depois fugiram; ninguém ficou ferido

Policiais militares do Comando Força Patrulha (CFP), de Guarujá, foram recebidos com tiros durante um patrulhamento no Jardim Vicente de Carvalho, em Bertioga. A ação ocorreu por volta de 13 horas de quarta-feira, 12, quando os policiais chegavam ao final da rua Oswaldo Cruz e desceram da viatura, continuando o patrulhamento a pé.

Três indivíduos avistaram os policiais e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra eles. Um tiroteio foi iniciado e os suspeitos fugiram pelo mangue. Com a chegada da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), os policiais fizeram a busca pelos suspeitos e encontraram uma sacola plástica abandonada, com 12 tabletes de maconha, 39 pinos de cocaína e 88 pedras de crack.

Foto: Via Whatsapp