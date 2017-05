Pavimentação da área central só depende da prefeitura

Mesmo com verbas ainda disponíveis, continuidade das obras só será garantida com reprogramação de valores em mais R$ 3,7 milhões

Atualmente paralisadas, as obras de pavimentação da área central de Bertioga dependem apenas da prefeitura para ter continuidade. Para o prosseguimento dos 25% restantes dos serviços foi necessária a reprogramação de valores, que aumenta a contrapartida da municipalidade em R$ 3,7 milhões.

O projeto de drenagem e pavimentação de ruas da área central, nos bairros Centro, Albatroz e Maitinga, é resultado de um financiamento, junto à Caixa Econômica Federal, oriundo de recursos do FGTS pelo programa Pró-Transporte. O valor total das obras contratadas – cujo financiamento começou a ser pago neste ano – era de R$ 30.808.752,00, para 16 mil metros de rede de tubulações de microdrenagem; 710 metros de macrodrenagem; 160 mil m² de pavimentação; e 80 mil m² de passeio público com acessibilidade.

O secretário de Obras e Habitação do município, Luiz Carlos Rachid, explicou que os serviços foram paralisados por necessitarem de uma reprogramação de valores, que passaria o saldo ainda a ser executado, de R$ 7.065.939,81, para R$ 11.251.709,59. Disse ele: “Após a conferência desses dados, eles serão submetidos à Caixa, para uma análise final e aí sim, a autorização para o prosseguimento do restante das obras”. Ainda, segundo ele, uma negativa da reprogramação causaria o encerramento do projeto sem a conclusão das demais ruas previstas.

Se depender da Caixa Econômica Federal para a continuidade, tudo indica que o projeto será concluído. Conforme informou sua assessoria de imprensa, “a proposta de reprogramação foi aprovada tecnicamente e a prefeitura deve apresentar documentos complementares para assinatura do termo aditivo para execução das obras”.

Adicionadas

O projeto inicial previa a drenagem e pavimentação de 50 ruas da área central, no entanto, durante a execução das obras mais cinco vias foram incluídas no projeto. De acordo com Luiz Carlos Rachid, todas as vias foram comunicadas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento. Ele explicou que a adição das cinco vias ao projeto inicial foi necessária para completar “algum serviço de drenagem que surgiu no decorrer da obra”. Rachid também detalhou que os “custos destes serviços já estão dentro dos valores de contrato original, pois são executados por quantidades e não por nome de ruas”.

Segundo dados atualizados da prefeitura, além das vias previstas no projeto inicial, foram executados trechos na avenida Tomé de Souza, no bairro Maitinga, para passar uma tubulação de drenagem, e na rua Pascoal Fernandes, para completar a pavimentação anterior. A rua Brás Cubas foi incluída também para completar a drenagem e pavimentação da região. De acordo com o secretário, as vielas A e B estão localizadas no bairro Albatroz “e serão realizadas conforme projeto original para interligação de drenagens do local”. Dados da prefeitura indicam que estas vielas também foram pavimentadas em 2016.

Para a conclusão do projeto, ainda faltam receber os serviços de drenagem e pavimentação mais 11 vias dos bairros Centro e Albatroz, são elas: avenida A; av. B; rua Dois; rua Duque de Caxias; rua General Osório; rua Luiz Pereira de Campos; rua Oswaldo Cruz; rua Procópio Ferreira; rua Prudente de Moraes; rua Três (Maria Benzedeira); e rua Um (Djalma A. de Oliveira).

O secretário de Obras e Habitação explica que, em determinados casos há dificuldades para a execução dos serviços. Ele detalha: “Muitas vezes, a obra em si depende de outras ações para complementar. Nesse caso, parte do projeto era necessária para a conclusão de outra obra, Fehidro [Fundo Estadual de Recursos Hídricos], que é da rua Oswaldo Cruz. É uma obra que foi feita de macro e microdrenagem, com convênio entre a prefeitura e a Fehidro, e que estava em passos muito lentos desde o fim do ano passado. Então conseguimos fazer, porque, com essa drenagem, a gente pode liberar todas as ruas à volta, restantes”.

Com relação às ruas do Albatroz, Rachid informou que foram encontrados percalços com relação à drenagem, devido o terreno baixo. “Então, estamos contando com um sistema de desapropriação, de passagem da drenagem, porque nem sempre aquelas vielas que têm nas divisas comportam uma canalização mais forte, tem que ser melhorada, ampliada. Está sendo realizado um estudo de impacto para ter uma solução”, disse.

O projeto de pavimentação foi dividido por bacias, inicialmente dez de drenagem, responsáveis por encaminhar a água das chuvas para seus coletores naturais.

MayumiKitamura

Foto: JCN