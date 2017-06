Pead seleciona 150 trabalhadores

Selecionados devem agora apresentar documentação para dar andamento na contratação

Uma simples ligação telefônica, e a vida de Valdivino Galvão, 53 anos, começou a ter a perspectiva de um novo futuro, desde a última sexta-feira, 26. Isto porque o morador do Canto do Mar, na costa norte da cidade, foi um dos 150 selecionados para apresentar a documentação na manhã de segunda-feira, 29, e dar sequência na seleção para iniciar os trabalhos no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (Pead).

Com um sorriso estampado no rosto e a vontade de voltar ao mercado – depois de três anos à procura de uma nova oportunidade – as expectativas são as melhores possíveis, como diz ele: “O desemprego no nosso país está muito difícil e eu estou muito feliz e satisfeito em ter esta nova oportunidade. É uma grande chance que Deus está nos dando, e quem não aproveitar não sabe o que pode estar perdendo lá na frente”.

Valdemir Ferreira da Silva também foi um dos selecionados e conta que, no dia da inscrição, passou a noite inteira na fila, mas, agora, percebeu que o sacrifício valeu a pena. “Quando eu fiquei sabendo das inscrições, cheguei às 23h30, dormi na fila e agora a minha chance chegou. Estou muito feliz e empolgado em poder voltar ao mercado de trabalho. Tenho certeza de que isso vai ajudar muito a mim e a minha família”, comentou.

Com três filhos para criar e desempregada há mais de três anos, Soraia Quirino está muito alegre em saber que terá um emprego. “Achei o programa uma excelente oportunidade para quem está desempregado. Quando recebi a ligação, confesso que fiquei muito feliz, e tenho certeza de que este programa irá ajudar a muita gente”.

As equipes da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano (Setradh) estiveram no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Boiçucanga, na costa sul, para atender os 45 selecionados daquela região, que deverão iniciar os trabalhos até o final do mês de junho.

Na primeira etapa, foram 150 selecionados para o início dos trabalhos com o Pead. Deste total, 45 são da região norte; 45, da região sul; e 60, da região central. Nesta primeira convocação, os selecionados devem apresentar a documentação e providenciar a abertura da conta bancária. Após esta etapa, os técnicos da Setradh e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (Pat) farão as orientações necessárias.

São Sebastião

Da redação

Fotos: André Santos