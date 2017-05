Pedestres têm nova opção de travessia entre Guarujá e Bertioga

Catraia sai do final da estrada Guarujá-Bertioga e chega à antiga travessia de balsas em 3 minutos

Os moradores de Bertioga e Guarujá contam, agora, com uma nova opção de travessia entre as cidades, iniciada na terça-feira, 2. Adilson Santos, membro da Associação dos Catraieiros de Santos e Vicente de Carvalho e diretor-geral da TRM Serviços Marítimos, retomou a travessia para pedestres por meio de catraia, atividade paralisada há 10 anos.

A catraia, de 10,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, tem capacidade para 25 passageiros. “É um transporte experimental, por enquanto. Dependendo da demanda, poderemos ampliar e renovar a frota. Hoje, temos quatro funcionários, entre marinheiros auxiliares de convés e ajudantes, todos da ‘Prainha’ Branca”. Segundo Santos, a iniciativa é totalmente privada e, foi solicitada autorização da Secretaria de Transportes Metropolitanos. “Decidi trazer esse serviço novamente devido a pedidos da população e de alguns políticos, que estavam insatisfeitos com outro serviço de travessias”.

O embarque e desembarque ocorrem no final da rodovia Ariovaldo de Almeida Viana (Guarujá-Bertioga), e no flutuante municipal de Bertioga (entre as avenidas Vicente de Carvalho e Anchieta, na antiga travessia de balsas), no centro da cidade. O valor da travessia é de R$ 1,45 e o tempo estimado do trajeto é de 3 minutos.

Foto: JCN