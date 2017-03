Pedro Scooby toma caldo em Portugal e leva 20 pontos na cabeça

Surfista afirmou que tomou caldo e a prancha bateu em sua cabeça

O surfista brasileiro Pedro Scooby abandonou o Carnaval para curtir ondas gigantes em Nazaré, uma típica vila de Portugal. Porém, a alegria foi interrompida na manhã de ontem, 1, quando o atleta foi engolido por uma onda, tomou uma pranchada na cabeça e abriu um corte profundo na lateral da cabeça. Ele foi para o hospital e tomou vinte pontos em clima de descontração.

Em seu instagram, Scooby descreveu o acidente e explicou que está bem. “Abri a cabeça na lateral, mas não tenho do que reclamar. Venho pra cá há 5 anos, é isso, faço um esporte que é de risco, já sabia disso, já machuquei outras vezes, não foi a primeira e nem vai ser a última”, elucidou.

Scooby também informou que o vídeo divulgado por veículos de comunicação e nas redes sociais não é o de seu acidente. “Foi surfando num mar bem menor, só que a prancha é pesada, tomei um caldo, a prancha bateu na minha cabeça”, esclareceu.

O big rider (atleta que surfa ondas de 6 metros ou mais) deixou o Carnaval assim que soube de um big swell em Portugal e viajou com Everaldo ‘Pato’ Teixeira e Lucas Chumbinho para o canhão português.

Mesmo com a cabeça enfaixada, Scooby não vê a hora de rever a família e os amigos no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. “Ainda tem o desfile das campeãs, eu perdi o carnaval, mas só uma parte, não por inteiro”, disse animado.

Foto: Reprodução/Instagram