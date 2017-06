Peixada Beneficente arrecada R$ 18 mil para campanha da Lolo

Evento promovido pela equipe de pesca Amigos do Bacalhau foi realizado no domingo, 18, para auxiliar no tratamento da Lolo

Cerca de 250 pessoas prestigiaram a Peixada Beneficente em prol da campanha Todos Juntos Pela Lolo, no domingo, 18. O evento arrecadou R$ 18.850 com a venda de convites e bebidas. A iniciativa da equipe de pesca Amigos do Bacalhau e do presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação, Ribas Zaidan, aconteceu na sede do Lions Clube Bertioga e contou com a apresentação do sambista Edgar Pereira e dos Amigos da Rádio Praia FM, 106,1.

A pequena Lorena Victoria Camilo Miranda, de dois anos, conhecida como Lolo, é portadora da mielomeningocele, uma malformação congênita na coluna vertebral que a impede de andar e dificulta o funcionamento do intestino. Ela já passou por seis cirurgias e agora busca apoio financeiro para realizar um tratamento com transplante de células-tronco no hospital tailandês Better Being.

A cirurgia estava marcada para julho, mas devido à dificuldade de arrecadação do dinheiro, a mãe da menina, Maria Carolina Camilo, pediu a prorrogação do prazo ao hospital. “Infelizmente, não vamos conseguir arrecadar os R$ 150 mil até julho. Então vamos continuar tentando arrecadar o dinheiro até o final do ano pra levar ela”, explicou.

Com a Peixada Beneficente, muitas pessoas conheceram a causa e se propuseram a fazer o possível para ajudá-la, como a aposentada Maddalena Croccia Aragon. “Eu não conhecia a Lolo, mas achei uma causa justa. Admiro um trabalho desse; se nos unirmos, tudo dá certo. Vamos colaborar!”, incentivou.

Para Zaidan, a Peixada surpreendeu. “A população está bastante sensível a essa causa da Lolo. R$ 18.850 arrecadados em um único evento. O Sistema Costa Norte de Comunicação e a comunidade vão continuar se empenhando pra que essa menina consiga realizar sua cirurgia”. Zaidan também afirmou que realizará um novo evento, uma costelada, que deve ocorrer em setembro, na Praça de Eventos, no centro de Bertioga, ainda com data a confirmar.

Marina Aguiar

Fotos: JCN