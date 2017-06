Peixada é o próximo evento em prol da Lolo

A Campanha Todos Juntos pela Lolo ganhou mais uma adesão, a equipe de Pesca Amigos do Bacalhau, que realizará uma peixada no dia 18, no Lions Clube. Os convites já estão à venda

A equipe de pesca Amigos do Bacalhau convida para a sua Peixada Beneficente, a ser realizada no próximo dia 18, no Lions Clube Bertioga (avenida 19 de maio, 338 – Albatroz) a partir das 11 horas. O evento é em prol da campanha Todos Juntos pela Lolo.

O prato principal contempla as seguintes variações: cachara e pintado ensopados; pacu assado; e caldo de piranha. Para animar os comensais, boa música com o sambista Edgar Pereira e os Amigos da Praia, aqueles que alegram as manhãs de sábado e de domingo, na rádio Praia FM, 106,1.

Os ingressos individuais já podem ser adquiridos, a R$ 50,00, na rádio Praia FM e na sede do Sistema Costa Norte de Comunicação, ambos na avenida 19 de Maio, 695 – Albatroz.

A menina Lorena Victoria Camilo Miranda, de 2 anos, nasceu com mielomeningocele, uma malformação congênita da coluna vertebral. A doença impede os movimentos das pernas e também dificulta o funcionamento do intestino. Ela já passou por seis cirurgias e a família busca apoio para realizar um transplante de células-tronco no hospital tailandês BetterBeing, em julho. Para cobrir as despesas, entre viagem, cirurgia, hospedagem de 25 dias e outros procedimentos, como fisioterapia e natação, são necessários R$ 150 mil. Durante todo o período de campanha, iniciado no ano passado, foram arrecadados R$ 48.219,38 mil.

Para participar da campanha por meio de doações basta realizar depósito na Caixa Econômica Federal. Agência: 2728. Operação: 013. Conta: 22251-3. CPF: 499.259.778-51. Em nome de Lorena Victoria Camilo Miranda.

Bertioga

Da redação

Foto: JCN