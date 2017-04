Pés no Chão é credenciado para atuar no SCFV

Entidade é a mais nova habilitada a atuar em projetos sociais da prefeitura, no segmento

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhabela contará agora com um novo credenciado – o Espaço Cultural Pés no Chão – para dar continuidade à execução das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste ano.

O Espaço Cultural Pés no Chão atuará com público infanto-juvenil (7 a 17 anos), oferecendo oficinas de teatro, dança, poesia e histórias, entre outras.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitárias.

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social. A atuação da renomada instituição ilhéu, agora com aporte municipal, já teve início.

Ilhabela

Da redação

Foto: Ruben Bianchi