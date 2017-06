Pescadores realizam doações para Peixada da Lolo

Peixada acontece neste domingo, 18, na sede do Lions Clube de Bertioga, a partir das 11 horas

Pescadores e comerciantes do Mercado Municipal de Peixes realizaram doações de peixes e camarões para a Peixada Beneficente em prol da campanha Todos Juntos pela Lolo, a ser realizada neste domingo, 18, na sede do Lions Clube Internacional (avenida 19 de Maio, 338, Albatroz, Bertioga). O evento, organizado pela equipe de pesca Amigos do Bacalhau, tem início às 11 horas e os convites custam R$ 50.

A iniciativa das doações partiu do pescador Edgar Robson Gomes, que se comoveu com a história da pequena Lorena Victoria Camilo Miranda, de 2 anos, conhecida como Lolo. “Nós conseguimos doações de 20 kg de camarão e 40 kg de peixe. Nos mobilizamos muito rápido porquê a Lolo merece e vai conseguir realizar o tratamento”, afirmou.

Lolo nasceu com mielomeningocele, uma malformação congênita na coluna vertebral que a impede de andar e dificulta o funcionamento do intestino. Ela já passou por seis cirurgias e agora busca apoio para realizar um tratamento com transplante de células-tronco no hospital tailandês Better Being em julho.

Os custos com a cirurgia, hospedagem, viagem e outros procedimentos chegam a R$ 150 mil, mas a mãe da Lolo, Maria Carolina Camilo, só conseguiu cerca de R$ 50 mil até o momento e realiza eventos beneficentes para alcançar a quantia.

A Peixada Beneficente terá como prato principal os peixes: cachara e pintado ensopados; pacu assado; caldo de piranha; e bobó de camarão. O sambista Edgar Pereira e os Amigos da Praia, da rádio Praia FM (106,1), ficarão a cargo da música ao vivo. Os convites custam R$ 50 por pessoa e podem ser comprados na sede da Rádio Praia FM (avenida 19 de Maio, 695).

Para participar da campanha por meio de doações basta realizar depósito na Caixa Econômica Federal. Agência: 2728. Operação: 013. Conta: 22251-3. CPF: 499.259.778-51. Em nome de Lorena Victoria Camilo Miranda.

Marina Aguiar

Foto: JCN