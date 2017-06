PIS/Pasep 2015 deve ser sacado até sexta-feira

Caso o benefício não seja retirado até o prazo, valor será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Os trabalhadores e servidores públicos que tenham cumprido pelo menos 30 dias de trabalho em 2015 e recebem mensalmente menos de dois salários mínimos têm até sexta-feira, 30, para sacar o PIS/Pasep. Cada um pode ter até R$ 937 a receber, o valor de um salário mínimo.

Mais de R$ 1,083 bilhão estão disponíveis para saque na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Cerca de 1,83 milhão de pessoas ainda não foram reclamar os recursos.

Trata-se do abono dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) relativo ao ano-base 2015. Caso o valor não seja sacado por quem de direito até o prazo final, será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Têm direito ao abono, distribuído anualmente, os trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos, e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano de referência, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É necessário ainda que os trabalhadores tenham tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

A Caixa é responsável pelo pagamento do abono PIS a trabalhadores com carteira assinada, enquanto o Banco do Brasil disponibiliza o Pasep a servidores públicos.

Saque

Informações da Caixa indicam que, até quinta-feira, 22, cerca de 1,5 milhão de trabalhadores ainda não tinham sacado R$ 770,1 milhões em benefícios. Também até o fim do dia de quinta-feira, segundo o Banco do Brasil, 330 mil pessoas ainda não haviam sacado R$ 313,7 milhões.

Para sacar o PIS, o trabalhador que tiver Cartão Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Caso não tenha o cartão, pode receber o valor em uma agência da Caixa apresentando documento de identificação. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 726 0227.

Os servidores públicos com direito ao Pasep devem verificar se houve depósito em conta. Caso isso não ocorra, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo número 0800 729 0001.

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Leia Mais: Caixa divulga calendário de pagamento das contas inativas do FGTS