Plano de Resíduos Sólidos é discutido em audiência regional

Audiências promovidas pelo IPT e Agem durante a semana são destinadas a moradores de toda a região da Baixada Santista

O panorama dos Resíduos Sólidos da Baixada Santista será discutido nessa semana em três audiências públicas a serem realizadas em Bertioga, São Vicente e Itanhaém, respectivamente dias 5, 6 e 7. Os encontros, promovidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Agência Metropolitana (Agem) são destinados a moradores de toda a região, e ocorrerão sempre às 19 horas.

O diagnóstico discutido nos encontros é resultante de oficinas microrregionais ocorridas durante o mês de junho. As audiências, conforme informou a Agem, consistem na segunda etapa do processo de elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PRGIRS). No panorama dos Resíduos Sólidos são mostrados os resultados das caracterizações físicas e gravimétricas de resíduos domiciliares realizadas nos nove municípios da Baixada Santista. Pela caracterização da composição gravimétrica é conhecido o percentual de cada componente presente nos resíduos e avaliado o potencial de reciclagem. Na região, por exemplo, os estudos apontam para uma geração média de 42% de materiais orgânicos, seguido do plástico (19%), rejeitos (17%), têxteis em geral (5%), papel (5%) e papelão (4%), entre outros.

Os estudos, que realizados pelo Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) – contratado pela Agem, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) – apontam, ainda, que as cidades com maior geração de resíduos úmidos (ou seja, orgânicos, rejeitos e sobras) são: Santos (72%); São Vicente (65%); Cubatão (64%); Mongaguá (63%); Peruíbe (61%); e Praia Grande (60%). As cidades de Bertioga (55%), Guarujá (55%) e Itanhaém (54%) apresentam menores índices de geração de resíduos úmidos.

O documento a ser apresentado nas audiências públicas já trarão dados revisados e atualizados, com base nas críticas e sugestões apresentadas e debatidas durante as oficinas microrregionais. O regulamento das audiências está disponível na sede da Agem (rua Joaquim Távora, 93, 6° andar, Santos) e no site que traz, ainda, todas as informações sobre o processo de elaboração do Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos da Baixada Santista.

As audiências serão realizadas no Sesc Bertioga (rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Rio da Praia), na Associação Comercial de São Vicente (rua Jacob Emmerich, 1238, Parque Bitaru) e na Câmara Municipal de Itanhaém (rua João Mariano Ferreira, 229, Vila São Paulo). A participação é aberta a moradores de todos os municípios da região e o credenciamento pode ser feito a partir das 18horas.

Foto: Google