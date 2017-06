PM apreende 31kg de maconha de Guarujá

Flagrado, acusado confirmou o destino da droga para São José dos Campos e Pindamonhangaba

Um carregamento com 34 tijolos de maconha oriundos do Guarujá foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos na madrugada de quarta-feira, 31. O acusado confessou a origem da droga e afirmou que levaria parte à Favela do Banhado, naquele município, e a outra à Pindamonhangaba.

O motorista de 29 anos, que dirigia um Renault Clio Branco, foi detido durante operação da 3ª Cia do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv). Em abordagem pessoal, nada de irregular foi encontrado com suspeito, porém, em revista ao veículo foi encontrado no porta-malas um saco com 34 tijolos de maconha, que totalizou 31 quilos.

Além das drogas, também foram apreendidos o documento do veículo, o celular do motorista e R$ 29,00.O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Seccional de São José dos Campos, onde o caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo.

Foto: Divulgação/PM