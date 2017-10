PM apreende mais de 500 maços de cigarros

O condutor do veículo afirmou à polícia que teria adquirido a mercadoria no Guarujá, pelo valor de R$ 1.150

O patrulhamento da Polícia Militar pelo km 227 da rodovia Rio-Santos, no trecho de Bertioga, ocasionou a apreensão de 570 maços de cigarro, na noite de sábado, 30. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais abordaram o motorista do veículo i30, que estava parado no acostamento em atitude suspeita.

No interior do automóvel foi encontrada uma caixa com 50 pacotes do cigarro Eight, cada um contendo 10 maços, e também sete pacotes de Gudang Garam, com 10 maços cada. Segundo o condutor do carro, havia acabado a gasolina quando ele estava voltando do município de Guarujá, onde ele teria comprado a mercadoria por R$ 1.150. Os itens foram apreendidos e encaminhados a delegacia de Bertioga.

Foto: JCN