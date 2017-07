PM apreende menores com crack e cocaína

Os menores foram encontrados com um pino de cocaína e 17 pedras de crack em embalagem de confeito de chocolate, além da quantia de R$ 167,90.

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, um de 16 e outro de 14 anos, suspeitos de traficar na rua Joaquim Aquino, no Centro de Bertioga. As autoridades chegaram até os menores por meio de denúncia anônima e, na abordagem, realizada no sábado, 8, encontraram no bolso de um deles um pino de cocaína e a quantia de R$ 74,90 em espécie. Já o outro carregava R$ 93 em espécie.

De acordo com o boletim de ocorrência, entre os suspeitos também havia uma embalagem plástica de confeitos de chocolate com 17 pedras de crack e, ao serem questionados, ambos negaram saber da origem da droga. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Bertioga, onde o caso foi registrado.

