PM apreende quase 500 porções de drogas em prisão por tráfico

Foto: Divulgação

Bertioga

Três pessoas foram presas em flagrante na tarde de segunda-feira, 26, por tráfico de drogas no bairro do Indaiá, próximo à divisa com a Riviera de São Lourenço. Com os indiciados foram apreendidas quase 500 porções de entorpecentes e mais de R$ 7 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento no local quando avistou dois homens andando na via. Quando um dos indivíduos percebeu a aproximação dos policiais, começou a correr, levantando suspeitas para abordagem.

Os policiais alcançaram somente um dos homens, identificado como Juan Rodrigo Rocha, 21 anos. Em revista, foram encontrados em sua posse R$ 35,00, uma pequena porção de maconha e um tubo de eppendorf com cocaína. Ao ser questionado, ele revelou a localização do segundo suspeito e levou os policiais até o imóvel.

Na casa, encontraram André Mendes Figueiredo, 19 anos, e Letícia Nascimento dos Santos, 20, mexendo em uma caixa de papelão em que estavam armazenadas outras 449 embalagens com cocaína; um saco com a mesma droga a granel, com 70,9 gramas; 30 porções de maconha; e R$ 7.459,25. Além disso, foram apreendidas também uma balança de precisão, três celulares, documentos dos três acusados e um caderno com anotações, supostamente do tráfico.

Todo os três foram levados à delegacia e deverão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.