PM encontra depósito de entorpecentes em Boraceia

Dentro da casa que servia de depósito havia maconha, crack e grande quantidade de pó branco, ainda não identificado pela polícia

A Polícia Militar descobriu uma casa que servia de depósito de entorpecentes, na rua Eliana, no bairro Boraceia, em Bertioga. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira, 19, após policiais militares adentrarem a rua e avistarem um homem em atitude suspeita. O indivíduo fugiu para dentro da residência nº 106, quando notou a presença das autoridades no local. Ele saiu pelos fundos da casa e se escondeu no meio de uma mata, impossibilitando os policiais de detê-lo.

Em revista ao local, os PMs encontraram um RG; três liquidificadores; uma balança de precisão; 6,083kg pó branco; 13.000 pinos vazios; 10 litros de éter; um barril com 22,985kg de pó branco; 1,54kg de crack; 0,33g de maconha; um litro de álcool cetoestearílico; 1,17kg de bicarbonato de sódio; quatro cadernos com anotações do tráfico; e uma espingarda calibre 32, com 14 cartuchos íntegros. Segundo informações da Polícia Civil, não é possível afirmar que todo o pó branco seja cocaína, já que é comum que traficantes misturem à droga outras substâncias. O material foi recolhido à Delegacia de Bertioga e passa por análise.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

