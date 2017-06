PM persegue e prende dupla por roubo a carro

A dupla foi presa na região portuária de Santos após roubar carro no Canal 2

Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante após roubarem um carro, na noite de domingo, 18, em Santos. Eles foram capturados na região portuária depois de colidir com um caminhão.

Os criminosos abordaram e ameaçaram o proprietário do veículo na rua Almirante Barroso, no bairro Campo Grande, próximo ao Canal 2 e, em seguida, fugiram com o carro. Após a vítima informar o ocorrido via 190, os policiais localizaram o automóvel trafegando normalmente pela avenida da orla. Quando as autoridades solicitaram a parada, o condutor acelerou, dando início à perseguição.

A dupla fugiu sentido a avenida Mário Covas, no bairro Ponta da Praia, e entrou na avenida Perimetral. Próximo ao bairro Paquetá, o motorista perdeu o controle e bateu contra um caminhão. Os ladrões, identificados como Denilson de Almeida Nunes e Gabriel da Cruz Miranda, tentaram fugir a pé, mas a polícia conseguiu capturá-los. Uma arma falsa também foi localizada e apreendida pela PM. Após o registro da ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ), os suspeitos foram presos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar