PM prende dupla por roubo de moto em Bertioga

Os criminosos foram encontrados com uma arma de fogo, ferramentas e até um bloqueador de sinal, utilizado para auxiliar no roubo ou furto de moto

A Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante por roubo de moto, na tarde de domingo, 23, no Centro de Bertioga. Segundo o delegado José Aparecido Cardia, em uma publicação em sua página do Facebook, a dupla é especializada em roubo de motocicletas. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento ostensivo da PM pela avenida Thomé de Souza, quando eles abordaram três indivíduos em um veículo Astra, com placa de Praia Grande. Ao notar a aproximação dos policiais, o trio tentou fugir; dois deles foram detidos e o terceiro conseguiu escapar sem ser identificado.

Em revista, os policiais encontraram com o motorista do carro, Camilo dos Santos, de 26 anos, uma arma calibre 38 com três cartuchos íntegros. E com o passageiro Rafael Francisco Borges da Silva, 26, a quantia de R$ 350 em espécie. Ao ser questionado, ele informou que o dinheiro era proveniente de um acerto entre eles e o fugitivo, que teria pago apenas para vir até Bertioga acompanhar o comparsa, que apontou ser o ladrão de moto.

No carro havia quatro capacetes, ferramentas e um bloqueador de sinal, ou Jammer como é conhecido, usado para bloquear sinal de rastreador de celulares ou veículos. De acordo com o boletim de ocorrência, a importação deste produto é ilegal e seu uso proibido. Durante a abordagem, uma das vítimas, que teve a moto roubada em 2 de julho, apareceu no local e identificou o capacete usado pelo ladrão.

Os policiais também encontraram próximo ao carro duas motos. A vítima reconheceu uma delas como a moto utilizada pelo criminoso no dia do roubo, e afirmou que o piloto era uma pessoa semelhante a Rafael. Ela ainda disse que o revólver em posse de Camilo, também era idêntico. As chaves das motocicletas estavam no Astra e foram apreendidas junto às motos, que não possuíam queixa de roubo. Rafael e Camilo foram levados à Delegacia de Bertioga, onde permanecem à disposição da Justiça. Em pesquisa ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi constatado que Camilo foi preso em 2011 por tráfico de drogas.