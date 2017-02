Pneu estoura e irmãos sofrem acidente na rodovia Rio-Santos

Aconteceu no km 231 da rodovia; casal de irmãos teve apenas escoriações

A equipe de resgate do DER socorreu dois irmãos, um homem e uma mulher, no km 231 da rodovia Rio-Santos, na tarde desta quarta-feira, 8. Segundo informações o homem estava dirigindo uma moto, no sentido Guarujá, quando o pneu estourou e os dois caíram do veículo.

O acidente aconteceu por volta das 13h30 e os irmãos sofreram apenas escoriações. Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bertioga, medicados e liberados em seguida.

Foto: JCN