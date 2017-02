Polícia apreende drogas em ônibus

A apreensão da droga aconteceu durante a Operação Carnaval

A Polícia Militar apreendeu dois quilos de maconha em um ônibus, durante a Operação Carnaval, no Km 246 da rodovia Rio-Santos, em Bertioga, na tarde de quinta-feira, 23. A droga seria levada até Ilhabela. Próximo ao bairro São Lourenço, policiais solicitaram a parada do coletivo para vistoria e encontraram uma mochila com cinco tijolos de maconha, pertencente a Giovanni Genovese, de 19 anos. Ele afirmou que ganhou R$2.800 de um primo para pegar a droga em Guarujá e transportá-la para Ilhabela.

De acordo com o boletim de ocorrência, no mesmo ônibus havia outro passageiro que, durante a abordagem, apresentou certo nervosismo. Após revista, a PM descobriu que o homem estava em posse de um celular roubado em Praia Grande, e que o indivíduo tinha passagem por roubo e tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à delegacia. Giovanni responderá pelo crime de tráfico de drogas, e o outro passageiro, por receptação.

Foto: JCN