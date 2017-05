Polícia Civil apreende 1174 pinos de cocaína em Santos

Além da cocaína, foram encontrados materiais para embalar a droga, cadernos com a contabilidade e porções de maconha

Suspeito de participar do abastecimento de entorpecentes na Baixada Santista, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira, 29, em Santos. Uma investigação contra Bryan Branco dos Santos, de 23 anos, era desenvolvida por agentes do 5º Distrito Policial de Santos.

Na casa do rapaz foram apreendidos 1174 pinos de cocaína, além de material para embalar a droga, cadernos com a contabilidade do tráfico e 75 gramas de maconha preparadas para venda. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santos e permanece à disposição da justiça.

Foto: Divulgação/Deinter 6