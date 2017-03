Polícia Federal prende quatro e resgata animais silvestres em Praia Grande

Polícias federal, ambiental e militar cumpriram 12 mandados de busca e apreensão na cidade

Uma operação das polícias federais, ambientais e militares prendeu quatro suspeitos de tráfico de animais silvestres em Praia Grande. A operação denominada ‘Bem-Te-Vi’ foi realizada nesta segunda-feira, 6, e resgatou mais de 70 animais, como uma jiboia arco-íris e aves como o azulão e pixoxó, todos em extinção.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, foram cumpridos em residências do bairro Jardim Anhanguera. Em uma das casas foram encontrados 18 animais, entre eles 11 lagartos e uma tartaruga mordedora, nativa dos Estados Unidos. Outras espécies são exóticas e não existem na fauna brasileira.

O proprietário dos animais é um rapaz de 20 anos, ex-militar do Exército Brasileiro. Com ele foi encontrada munição de fuzil, possivelmente furtada enquanto servia no Forte de Praia Grande. A operação é resultado de dois meses de investigação. Os detidos foram encaminhados para as delegacias da Polícia Federal em Santos, e da Polícia Civil, em Praia Grande.

Foto: Divulgação/Polícia Ambiental