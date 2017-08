Polícia apreende 624 kg de maconha em caminhão de soja

A carga de soja escondia 675 tabletes da droga; quatro pessoas foram presas em flagrante

A Polícia Civil prendeu em flagrante quatro homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico, na noite de terça-feira, 1, na Zona Noroeste de Santos. Os criminosos transportavam 624 kg de maconha, acondicionados em 675 tabletes, escondidos sob um carregamento de soja.

A apreensão aconteceu por volta das 21h30, na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Areia Branca. As autoridades chegaram até a carga por meio de informações de que um caminhão branco, escoltado por um carro de cor escura, iria à Santos com um grande carregamento de drogas para ser distribuído na região da Baixada Santista. De acordo com informações da polícia, ao abordar os veículos com essas características, todos os ocupantes foram encaminhados para a Delegacia para averiguação. “Depois de muito tempo, porque o caminhão estava bem carregado com soja e diversos pedaços de madeira, achou-se a maconha que estava embaixo da soja”, afirma o delegado João Octávio de Mello.

Ambos os veículos têm placa de Terra Rica (PR). O caminhão Scania era conduzido por Diego dos Santos Silva, de 30 anos, morador de Machadinho d’Oeste, em Rondônia. Já os ocupantes do Fiat Pálio cinza, eram Valter José Gomes Junior, de 32, Clarindo Gonçalves de Morais, de 30, e Henrique de Jesus Muniz, de 34 anos, todos residentes no Rádio Clube, em Santos. O trio negou vínculo com a Scania, mas a polícia encontrou tíquetes de pedágios com o mesmo horário nos dois automóveis.

Os pacotes da droga estavam identificados por letras, que representam os traficantes para os quais se destinaria a maconha. As investigações prosseguem para descobrir os destinatários do entorpecente. O caso foi registrado no 5º DP de Santos.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

