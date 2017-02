Polícia prende fornecedor de armas para grupos criminosos

Ednei do Nascimento Gimenes alugava armas, toucas ninjas e outros equipamentos

Ednei do Nascimento Gimenes foi preso em flagrante por alugar armamentos para organizações criminosas, na manhã de hoje, 9. Ele foi detido por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos (DIG). Segundo informações, ele armazenava armas de fogo de uso permitido e restrito, munições para fuzil, além de celulares, computadores, toucas ninjas, câmeras fotográficas, balança de precisão e entorpecentes.

As investigações coordenadas pelo delegado Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior apontavam que o suspeito guardava o material em casa com o objetivo de alugá-los para grupos criminosos efetuarem crimes. As investigações prosseguem para identificar as vítimas que tiveram seus bens subtraídos, assim como, identificar e prender todos os envolvidos nesses crimes.

Foto: Divulgação/DIG