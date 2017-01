Ponte de Barra do Una é novamente interditada

Foto: Divulgação

São Sebastião

Da redação

A ponte de madeira localizada na avenida Magno Passos Bittencourt, entre Juquehy e Barra do Una, foi interditada novamente, na quarta-feira, 4. A recomendação partiu do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal, após vistoria na estrutura da ponte, acompanhada também pelo vereador Renato do Bar.

Segundo os Bombeiros, a passagem não oferece segurança para pedestres que fazem a travessia, muito menos para motociclistas, que também utilizam a ponte. O prefeito Felipe Augusto determinou à Secretaria de Serviços Públicos a imediata reconstrução do equipamento.

A avaliação preliminar dos Bombeiros e Defesa Civil aponta que a estrutura está comprometida e provavelmente foi erguida com materiais reutilizados. Pregos soltos e vãos perigosos colocam em risco a passagem. A fixação da ponte, ainda de acordo com laudo, também não é a ideal, pois a estrutura é abalada somente com a passagem de pedestres.

Sem a passagem, turistas e moradores têm que dar a volta pela rodovia para acessar o outro lado, um desvio de cerca de 3km.