Pontes na costa sul recebem obras emergenciais

Foram iniciadas medidas para resolver o grave problema das pontes e passarelas danificadas pelas fortes chuvas, na costa sul do município. Diversas obras emergenciais estão sendo executadas, assim como passarelas provisórias para pedestres e ciclistas. Todas as estruturas de maior porte já estão em fase de licitação, e o anúncio é de que as estruturas devem ser recuperadas ainda este ano.

Em Barra do Una, a Secretaria de Obras (SEO) deve concluir, no prazo máximo de 15 dias, a passarela emergencial provisória, de aproximadamente 70 metros, para que a comunidade não fique isolada dos serviços essenciais, como por exemplo, a creche do bairro. A nova ponte, que terá estrutura de concreto e aço, com 60 metros de comprimento por 12 metros de largura, entrou na fase de licitação. Após iniciada, ela deverá ser concluída no prazo de seis meses. A ponte de Barra do Sahy também está com o projeto pronto para licitação. Enquanto isso, ocorre a sondagem para a instalação da estrutura, que terá 24 metros de comprimento, por 10 metros de largura.

Em Boiçucanga, após entregar a passarela provisória para pedestres, a ponte Tião Vaca está com a ordem de serviço emitida. A empresa responsável pelo serviço está montando o alojamento para início imediato da fundação da estrutura. A previsão é que a nova ponte de concreto e aço seja entregue no prazo de três meses. A “ponte do 2800”, no Sertão de Cambury, e a passarela do Cambucaieiro encontram-se com a cabeceira pronta e os projetos foram encaminhados para licitação.

São Sebastião

Da redação

Foto: PMSS