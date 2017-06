Ponto MIS exibe cinema nacional durante Curiango – Festival de Literatura

Sessões abertas à comunidade apresentam filmes embasados em livros. Curiango segue até 29 de junho em Cubatão

Filmes com temáticas baseadas em livro e formação de leitores compõem a programação neste mês do Ponto MIS na Biblioteca Municipal Professor João Rangel Simões (avenida Nove de Abril, 1977, Centro). As atividades gratuitas e abertas à população acontecem no decorrer do 1º Curiango – Festival de Literatura de Cubatão, iniciativa da Prefeitura.

Nesta quarta-feira, 20, às 19h30, o auditório da biblioteca receberá a sessão dos filmes ‘Pimenta’, de Eduardo Mattos, e ‘O Contador de Histórias’, de Luiz Villaça. Enquanto o primeiro é um curta ambientado na Bahia da década de 60, que aborda a desventura de Zeca diante de uma garrafa de pimentas presenteada ao pai, o segundo é um longa que retrata a história real de Roberto Carlos Ramos. Abandonado pela família numa entidade assistencial, ele têm um histórico de superação por meio dos livros.

Já na terça-feira seguinte (dia 27), haverá sessão às 9 horas, com os filmes ‘Dona Cristina Perdeu a Memória’ e ‘Antes que o Mundo Acabe’, ambos de Ana Luiza Azevedo. O enredo do primeiro é de uma senhora que pensa que a sua amizade com um menino da vizinhança pode ajudar a recuperar as memórias perdidas. Por sua vez, o longa seguinte é baseado em livro homônimo de Marcelo Carneiro da Cunha, que trata sobre as primeiras escolhas adultas de Daniel, em meio às situações familiares, amorosas e comunitárias.

No mesmo dia, às 15 horas, será a vez da exibição de ‘Garoto Barba’, de Christopher Faust, e ‘Corda Bamba’, de Eduardo Goldestein. Se o curta é uma fábula infantil sobre um menino que precisa fazer uma decisão drástica por causa de uma rara doença que o faz ter barba, o longa posterior é uma adaptação do livro de Lygia Bojunga sobre uma filha de equilibristas circenses que revive um trauma familiar à medida em que se muda para a casa de sua avó.

Curiango

O 1º Curiango – Festival de Literatura de Cubatão homenageia a vida e obra de Afonso Schmidt, autor cubatense. O evento traz artistas contemporâneos de diversos segmentos, como literatura, música, teatro, dança, audiovisual e artes visuais, entre os dias 19 e 29 de junho.

Confira a programação:

Dia 21 (quarta-feira)

>> 19h | E.E. Afonso Schmidt | Mostra Escolar | Ação social do Instituto Mix, com atividades gratuitas de salão de beleza, corte de cabelo, manicure, maquiagem, orientação vocacional.

>> 19h | Biblioteca Central | Sarau literário com autores locais, da Sociedade Amigos da Biblioteca.

Dia 22 (quinta-feira)

>> 7h | E.E. Afonso Schmidt | Mostra Escolar | Café literário sobre obras do autor nas classes de Ensino Fundamental e Médio.

>> 9h | E.E. Afonso Schmidt | Mostra Escolar | Ação social do Instituto Mix, com atividades gratuitas de salão de beleza, corte de cabelo, manicure, maquiagem, orientação vocacional.

>> 20h | Bloco Cultural (Praça dos Emancipadores, s/nº/Cubatão) | Concerto da Banda Marcial e Corpo Coreográfico de Cubatão.

Dia 23 (sexta-feira)

>> 8h e 19h | E.E. Afonso Schmidt | Mostra Escolar | Escolha do nome da sala de leitura em homenagem à obra de Afonso Schmidt.

>> 10h às 12h | Biblioteca Ramal da UME Padre José de Anchieta | Oficina de confecção e encadernação de livros com Editora Costelas Felinas.

>> 10h | Bloco Cultural | Cena teatral ‘Os Pardais’, de Lúcia Oliver com alunos da E.E. Afonso Schmidt.

>> 10h15 | Bloco Cultural | Concerto da Banda Marcial e Corpo Coreográfico de Cubatão.

>> 14h às 16h | Biblioteca Ramal da UME Bernardo José Maria de Lorena | Oficina de confecção e encadernação de livros com Editora Costelas Felinas.

>> 19h | E.E. Afonso Schmidt | Mostra Escolar | Café literário sobre obras do autor nas classes de Ensino Fundamental e Médio.

>> 19h | Biblioteca Central | Exibição de documentário ‘Uma Vida de Vitórias – Afonso Schmidt’.

>> 19h30 | Biblioteca Central | Roda de conversa com editores da Baixada Santista: Márcio Barreto, Ademir Demarchi e Marcus Vinícius Batista.

>> 20h | Galpão Cultural (Parque Novo Anilinas) | Teatro ‘#República: Muito Além Q’Entre 4 Paredes’, com Coletivo 302.

>> 21h | E.E. Afonso Schmidt | Mostra Escolar | Desfile de época com roupas dos séculos 19 e 20.

Dia 24 (sábado)

>> 15h | Biblioteca Central | Workshop de Escrita Criativa, com Reynaldo Damazio.

>> 16h | Parque Novo Anilinas | Apresentação da Banda Sinfônica de Cubatão.

>> 20h | Galpão Cultural (Parque Novo Anilinas) | Teatro ‘#República: Muito Além Q’Entre 4 Paredes’, com Coletivo 302.

Dia 25 (domingo)

>> 14h30 às 18h | Parque Novo Anilinas | Bazar de livros do Ateliê de Palavras e Imaginário Coletivo;

>> 14h30 às 18h | Parque Novo Anilinas | Feira de troca de livros, com Isabella Martin (Club de Livros de Santos) e Olímpio Coelho (Troca-troca de livros de São Vicente).

>> 14h30 | Parque Novo Anilinas | Apresentação do Grupo Rinascita de Música Antiga.

>> 16h | Parque Novo Anilinas | Circuito Cultural Paulista | Espetáculo de dança ‘Caixa Preta’, da Cia Discípulos do Ritmo.

>> 20h | Galpão Cultural (Parque Novo Anilinas) | Teatro ‘#República: Muito Além Q’Entre 4 Paredes’, com Coletivo 302.

Dia 26 (segunda-feira)

>> Manhã | Praça Afonso Schmidt | Intervenção cultural.

>> 19h | Biblioteca Central | Exibição de documentário ‘Uma Vida de Vitórias – Afonso Schmidt’.

>> 19h30 | Biblioteca Central | Roda de conversa com autores da Baixada Santista: Deise Gianinni, Madô Martins, Marcelo Ariel, Maria José Goldsmith, Rodrigo Savazoni e Teresa Cristina Tesser.

Dia 27 (terça-feira)

>> 9h | Biblioteca Central | Programa Pontos MIS exibe os filmes ‘Dona Cristina Perdeu a Memória’ e ‘Antes que o Mundo Acabe’.

>> 15h | Biblioteca Central | Programa Pontos MIS exibe os filmes ‘Garoto Barba’ e ‘Corda Bamba’.

Dia 28 (quarta-feira)

>> 10h | Biblioteca Central | Concerto do Grupo Rinascita de Música Antiga.

Dia 29 (quinta-feira)

>> 19h | Câmara Municipal (Praça dos Emancipadores) | Sessão Solene da Semana Municipal Afonso Schmidt, com apresentações da Banda Sinfônica de e Cia de Dança de Cubatão.

Foto: Reprodução/Internet