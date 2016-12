Posto de Atendimento do Sebrae é inaugurado em Bertioga

Foto: JCN

Marina Aguiar

O Posto de Atendimento do Sebrae em Bertioga foi inaugurado em cerimônia na tarde desta quarta-feira, 21. O local fica dentro do Espaço Cidadão-Centro (Avenida Anchieta, 392) e começa a operar a partir de amanhã, 22. Dois servidores públicos foram escalados para atuar no atendimento de quem já tem ou deseja iniciar seu próprio negócio. Este é o primeiro posto da Baixada Santista; outros dois serão inaugurados em Itanhaém e Praia Grande, nos dias 22 e 29, respectivamente.

A sede do Sebrae está em Santos e, segundo o gerente regional da Baixada Santista, Paulo Sérgio Brito Franzosi, o objetivo da expansão do atendimento é poupar o empreendedor do deslocamento. “O morador de Bertioga antes demorava até duas horas para chegar à nossa sede [entre trajeto e estacionamento] e agora tem um posto no Centro de sua cidade”, destacou.

Franzosi explicou que, para implantar o posto foi realizado um mapeamento das cidades que contribuem com o empreendedorismo, por meio da lei geral, regulamentar e implementar, e têm agentes de desenvolvimento. “Estamos iniciando em Bertioga, mas nosso objetivo é inaugurar postos em mais 200 municípios até o ano que vem”.

Funcionário da prefeitura há 9 anos, Erivaldo da Silva Feitosa será um dos dois agentes do Sebrae na cidade. Ele passou por duas semanas de cursos capacitatórios para dar o primeiro atendimentos aos empreendedores. “Vamos dar um visão geral à eles, além de encaminhar para palestras e oficinas, que acontecerão no CDL, nosso parceiro”, disse.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é parceira do Sebrae desde 1998, quando trazia consultorias para a cidade. “Os cursos continuarão a ser na CDL e daremos o suporte necessário. É um sonho realizado ver o Sebrae aqui, todos os empresários ficaram animados com a novidade e farão bom uso da unidade”, explicou a presidente da CDL, Marisa Negro.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini; da secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Débora Pereira; e os vereadores eleitos Ney Lira e Eduardo Pereira.

O horário de funcionamento do Posto de Atendimento do Sebrae de Bertioga é das 9 às 16 horas.