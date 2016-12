Poupatempo implanta sistema de coleta digital para RG em mais 26 postos

Foto: Divulgação/Poupatempo

O Poupatempo ampliou em 2016 a oferta do sistema que oferece aos cidadãos a coleta biométrica para a Carteira de Identidade RG. A tecnologia elimina a necessidade de levar a foto 3×4 para fazer o RG e guarda a imagem digital do cidadão.

A assinatura e as impressões digitais também são totalmente digitalizadas em 68 postos do programa. Com o sistema, os cidadãos não precisam mais sujar os dedos de tinta na hora da coleta das impressões digitais.

No ano de 2016, a mudança foi implantada em 26 unidades. No início de 2017, todos os 72 postos Poupatempo no Estado de São Paulo – incluindo Mogi das Cruzes, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Suzano e Taubaté – terão mais essa facilidade para quem precisa tirar a primeira via ou atualizar o documento.

A relação completa de postos que possuem a biometria para RG pode ser consultada no portal do Poupatempo www.poupatempo.sp.gov.br.