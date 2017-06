Praias da região recebem corridas beneficentes nesse fim de semana

As corridas beneficentes acontecem em Guarujá e Bertioga, no domingo, 18

O fim de semana será marcado por duas corridas beneficentes em praias da região. Em Guarujá, na praia da Enseada, acontece a 1ª Corrida Solidária, organizada para arrecadar fundos para a ONG Projeto Ondas, que auxilia no desenvolvimento social de crianças e adolescentes, fornecendo apoio pedagógico, reforço escolar, educação ambiental, proteção básica, entre outros. Já em Bertioga, será realizada a 5ª etapa do Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera, que terá a renda revertida para a Fundação 10 de agosto. Ambas ocorrem no domingo, 18.

A inscrição para a Corrida Solidária pode ser feita presencialmente até sábado, 17, na sede do Projeto Ondas, que fica na avenida Almirante Tamandaré, 87. A taxa é colaborativa, sendo o valor mínimo fixado em R$20. Os participantes têm duas opções de percurso: 4km e 8km. A competição fornecerá um kit com camiseta e chip a todos os competidores, além de arrecadar alimentos não perecíveis, que serão destinados, parcialmente, ao Fundo Social de Solidariedade de Guarujá. A largada ocorrerá às 8 horas, na praia da Enseada, na avenida Miguel Estéfano, 1.295.

A Corrida Amigos terá a categoria adulto, com percurso 8km para corrida e 4km para caminhada; na infantil, os percursos são de 200m e 400 metros, para as idade de 5 a 9, e 10 a 13 anos, respectivamente. As inscrições custam de R$ 52 a R$ 80 e devem ser feitas também até sábado, 17, no Pavilhão de Exposição do SIV, no Largo dos Coqueiros, 15, na Riviera de São Lourenço. Haverá medalha de participação para todos que concluírem o percurso.

Foto: Divulgação