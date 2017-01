Prazo de inscrição no Sisu termina hoje

Foto: Reprodução/Internet

Termina às 23h59 deste domingo, 29, o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O processo continua a ser realizado exclusivamente pelo site do Sisu. O período de adesão à seleção, antes previsto para encerrar na última sexta-feira, 27, foi prorrogado após relatos de problemas na página da internet.

Na ocasião, o MEC admitiu que a alta demanda poderia prejudicar o acesso dos estudantes ao endereço de inscrição, aberto na terça-feira (24). Na quinta-feira (26), o MEC tinha declarado que o problema estava resolvido. O Sisu oferece mais de 230 mil vagas – em cursos de graduação em universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos.

Prevenção

Para evitar que o grande número de acessos causem problemas semelhantes aos do Sisu, as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni) também foram prorrogados. Os cronogramas dos dois fomentos ficaram um dia maior.

O Prouni aceita solicitações para uma das 214.110 bolsas (integrais ou parciais) de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. O Fies receberá inscrições de 7 a 10 de fevereiro. O número de beneficiados com financiamentos, neste ano, não foi divulgado.