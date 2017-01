Prazo para pagamento do IPTU de Bertioga é prorrogado

Foto: JCN

O prefeito Caio Matheus assinou decreto que autoriza a prorrogação do prazo para pagamento do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) para o dia 15 de fevereiro; o vencimento estava previsto para dia 31 passado. Os pagamentos, contudo, não terão mais o desconto de 3% na cota única, por determinação do Código Tributário Municipal.

Quem não recebeu o boleto pode imprimir a guia de pagamento no site da prefeitura (www.bertioga.sp.gov.br), ou tirar uma segunda via na Divisão de Atendimento ao Contribuinte, no paço municipal (rua Luiz Pereira de Campos, 901). O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16 horas. Outra opção é o Espaço Cidadão Boraceia, das 9h às 16 horas (rua José Costa, 138). Também haverá plantões na prefeitura aos sábados (4 e 11 de fevereiro), das 9h às 14 horas. Mais informações pelos telefones: (13) 3319 8008/8029.