Pré-estreia de Quatro Vidas de um Cachorro é cancelada

Após a divulgação de vídeo em que mostra um cachorro sendo forçado a entrar na água, a pré-estreia do filme Quatro Vidas de um Cachorro foi cancelada. A Universal Pictures e a produtora Amblin Entertainment, responsáveis pelo longa-metragem, anunciaram na noite de quinta-feira, 19, que decidiram cancelar a première e as entrevistas agendadas com a imprensa por conta de um vídeo “editado”. Os eventos aconteceriam neste fim de semana em Los Angeles.

A estreia do filme continua marcada para o dia 27 de janeiro, nos Estados Unidos. Em nota, a Universal e Amblin informaram que estão analisando a situação do vídeo. “Não queremos que nada atrapalhe este filme que celebra o relacionamento entre homens e animais. Desde que essas imagens surgiram, a Amblin está em contato com o pessoal da segurança, treinadores e coordenadores de dublês para revisar o que ocorreu”.

O vídeo foi divulgado pelo site de notícias TMZ, na quarta-feira, 18, e mostra os adestrador forçando um pastor alemão assustado a entrar em um tanque de água que simula correnteza. O animal resiste, mas depois aparece submerso e assusta as pessoas da produção. A cena causou polêmica na internet e muitos internautas ameaçaram boicotar a estreia do longa.