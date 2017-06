Preço do camarão deve subir nas próximas semanas

Comerciantes afirmam que melhor época para a compra de camarão é agora

Menos de uma semana após a liberação da pesca do camarão, o movimento no mercado de peixes ainda é fraco. O período de defeso terminou no dia 31 de maio e, no mesmo dia, foram pescados mais de 180 quilos do crustáceo. Para os comerciantes, a melhor época para a compra do camarão é agora, como explica a comerciante de pescados Nicacia dos Santos: “O melhor preço do ano é nos primeiros 15 dias após a liberação. Nesse período, a pesca é feita em grande quantidade, depois vai diminuindo a quantidade e aumenta o valor”.

Os preços do camarão sem cabeça e limpo variam entre R$ 25 e R$ 30, já o camarão branco custa em torno de R$ 35 a R$ 45. Embora o comércio ainda esteja tímido, os vendedores do Mercado de Peixes de Bertioga estão otimistas. “Acreditamos que neste fim de semana terá uma procura melhor, acabou de começar a venda do camarão. Ele está bem fresco”, salientou Nicacia.

O período de defeso do camarão teve início em 31 de março e terminou em 31 de maio. No primeiro dia de liberação, cerca de 40 embarcações saíram de Bertioga para recolher o crustáceo, segundo a agente de campo do Instituto de Pesca, Xênia Guimarães Xavier da Silva.

Marina Aguiar

Foto: Reprodução/Internet