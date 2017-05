Prefeito assina convênio de atividade delegada em SS

Vereadores, membros das polícias e prefeito participam do ato de assinatura do ofício

O prefeito de São Sebastião Felipe Augusto assinou, na tarde de terça-feira, 23, o ofício no qual comunica ao comando da Polícia Militar que a administração celebrou o convênio com a PM, para a implantação da atividade delegada no município. Essa é a última etapa do processo burocrático sob a responsabilidade da prefeitura, para a efetivação da parceria que objetiva dar todo apoio à corporação para elevar a segurança pública em São Sebastião. Neste ofício, a administração ressalta que o convênio foi aprovado na Câmara Municipal e que já disponibilizou recursos financeiros para sua efetivação.

Participaram da reunião com o prefeito, o comandante da PM no município, capitão Daniel Lemes, o presidente da Câmara Reinaldinho Moreira (PSDB) e os vereadores Edvaldo Campos, o Teimoso (PSB), José Reis (PSB),Giovani dos Santos, o Pixoxó (PSC) e Maurício Bardusco (PMDB).

O próximo passo para a efetivação da atividade delegada da PM em São Sebastião é a assinatura do governador do estado no convênio. O capitão Daniel Lemes informou que a expectativa é que a tramitação dos procedimentos do convênio, no Palácio dos Bandeirantes, até a assinatura do governador, demore no máximo mais 90 dias.

Tanto o prefeito quanto o comandante da PM acreditam que, efetivamente, o trabalho policial dentro da atividade delegada seja iniciado ainda este ano. O convênio especificou os valores a ser recebidos pelos policiais militares que prestarão serviço ao município, “de acordo com a natureza e a complexidade das atividades”. Para soldado, cabo, sargento e subtenente, o limite é de R$ 50,00 por hora trabalhada. Já para os oficiais, a hora trabalhada tem limite de R$ 60,00.

São Sebastião ficou em 18º lugar no ranking de cidades mais perigosas do estado de São Paulo, à frente de Ilhabela e Caraguatatuba, na região.

São Sebastião

Da redação

Foto: Celso Moraes