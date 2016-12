Prefeito eleito de Osasco se entrega à polícia

Foto: Facebook

Osasco

Foragido, o prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), se entregou na manhã deste domingo, 25. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele teria desembarcado de Miami, nos Estados Unidos, às 5h, se apresentado à Polícia Federal. O prefeito eleito está detido no Cadeia Pública de Osasco.

Rogério Lins teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça no último dia 6, em uma fase da operação Caça-Fantasmas, do Ministério Público de São Paulo. Tanto ele quanto seis vereadores reeleitos são acusados de contratar funcionários públicos fantasmas, ou seja, que não compareciam ao trabalho, mas recebiam. Ainda, conforme apontado pelo Ministério Público, os políticos ficavam com parte dos salários. Por não se tratar de crime eleitoral, todos foram diplomados por meio de procuração.

Pela operação Caça-Fantasmas foram cumpridos até o momento 73 mandados de busca. A denúncia foi oferecida no início de dezembro contra 217 pessoas, entre vereadores, assessores e funcionários fantasmas. Mais de 200 foram afastados cautelarmente pela Justiça, a pedido do Ministério Público de São Paulo. É estimado que o esquema envolvido na operação tenha desviado R$ 21 milhões.

Rogério Lins foi eleito com teve 218.779 votos (61,21%).