Prefeito faz balanço administrativo

O prefeito de São Sebastião Felipe Augusto reuniu-se com comerciantes da rua da Praia, no centro histórico, após a finalização do evento gastronômico Rota dos Sabores, e disse aos empresários que a prefeitura continua à disposição da categoria para parcerias para ações semelhantes, sempre com o objetivo de movimentar a economia local. Na oportunidade, Felipe fez um resumo administrativo até o momento; disse que está economizando recursos para investimentos em vários setores municipais.

O prefeito destacou a implantação do cartão educação no município. Segundo ele, cerca de R$ 900 mil já foram injetados nas papelarias integrantes do sistema, de um total de aproximadamente R$ 1,4 milhão a ser comercializados. “Esse dinheiro vai acabar parando aqui nos restaurantes, nos supermercados, nas lojas, enfim, fazendo girar a roda da economia local, ao invés de ir parar em outro município, de outro estado”.

Ele adiantou que as festas juninas já estão planejadas para a região central e também o Glorifica Litoral. Outro plano é a realização, no final do ano, do Natal Luz. O prefeito salientou que pretende, em novembro, trazer para o município a feira náutica Boat Show. “Enxugamos a máquina, economizamos recursos, pagamos mais de 40 milhões em dívidas, adiantamos todo o processo para a implantação da atividade delegada com a PM, para aumentar a segurança no município, recolocamos São Sebastião na rota do turismo, atraímos investidores internacionais interessados em nossos projetos de marinas públicas, estão sendo iniciados testes dos ônibus com ar condicionado e WI-FI. Enfim, estamos trabalhando forte para que todos se sintam melhor e tenhamos mais empregos em nossa cidade”, finalizou o prefeito.

