Prefeito leva reivindicações à presidência da Sabesp

Foto: Reprodução/Facebook Caio Matheus

Uma semana após se reunir com representantes da Sabesp da região em seu gabinete, o prefeito de Bertioga Caio Matheus subiu a serra para apresentar os problemas relacionados à água, enfrentados no município, diretamente para o presidente da concessionária Jerson Kelman, na sede da estatal, em São Paulo, na quinta-feira, 19.

Dentre as principais reivindicações, estão aumento de captação, reforço técnico e ampliação do quadro de funcionários, além do aumento de pressão por meio da instalação de bombas (booster) na região norte de Bertioga.

Caio Matheus ressaltou que o quadro de funcionários da Sabesp no município é 1/3 menor do que já foi. Como resultado negativo deste número reduzido, ele exemplificou a própria qualidade da água que chega às torneiras das residências: “Muitas vezes, a água vem barrenta por falta de mão de obra na operação do sistema, tanto na captação, quanto na estação de tratamento de esgoto – ETA. Isso porque a captação de água em Bertioga é feita em manancial de serra, então, quando chove demais, se não tiver alguém regulando os registros lá em cima, a água acaba ficando contaminada com o barro e acaba sujando toda a rede”.

Como saldo positivo da reunião passada, realizada na sexta-feira, 13, ele informou que a estatal disse ter comprado as bombas para ser instaladas na região norte. “Agora é cobrar que se instale o quanto antes”. Ele disse ainda que espera ter os problemas resolvidos até o Carnaval.

Assinatura de contrato

O chefe do Executivo chamou a atenção para o fato de o município não ter um contrato firmado com a Sabesp. O que, segundo ele, diminui o poder de cobrança do município. Quanto a isso, ele foi categórico: “É necessário que a gente assine um contrato, com uma concessionária de saneamento básico, Sabesp ou outras que se colocarem à disposição, que queiram participar dessa concessão; é um momento importante, porque na assinatura desse contrato temos como amarrar um plano de metas e prazos e melhorar não só a questão de rede de água, como de esgoto, que é muito deficitária”. Hoje, segundo Caio Matheus, o município tem apenas 45% de rede de esgoto implantada.

Ainda na reunião, o prefeito disse que recebeu da Sabesp uma minuta de contrato, que será analisada pelo jurídico e pelo setor técnico da prefeitura. “A ideia é que esse contrato seja assinado, se possível, ainda esse semestre, ou o quanto antes. Tem que ficar bom para Bertioga, não só para a concessionária”.