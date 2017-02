Prefeitos do Litoral Norte buscam benefícios em Brasília

Prefeitos de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba visitaram ministros na última semana

Os prefeitos de Ilhabela, Márcio Tenório; São Sebastião, Felipe Augusto; e Ubatuba, Delcio Sato, cumpriram agenda de visitas em busca de auxílios e benefícios para suas respectivas cidades em diversos ministérios em Brasília, ao longo da última semana.

Tenório e Augusto participaram juntos de reunião, na quarta-feira, 15, com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Maggi.

O prefeito ilhéu aproveitou a oportunidade para protocolar ofício no qual questiona o Ministério sobre a Lei 445/14, que proíbe a pesca de algumas espécies nativas no litoral. Segundo o prefeito, a lei cria dificuldades às comunidades tradicionais que fazem da pesca sua subsistência.

No documento, o prefeito informou que das 15 ilhas que compõem o arquipélago, 11 possuem caiçaras genuínos; são 250 pescadores que têm, unicamente, o pescado como trabalho. “Temos como meta de nosso plano de governo o apoio ao pescador caiçara, e estamos implementando ações para auxiliá-los no desenvolvimento de seu trabalho e, consequentemente, na geração de renda e na qualidade de vida”, explicou.

Tenório ainda requisitou recursos para a construção de uma fábrica de gelo e a compra de um caminhão para transporte do mesmo, com a proposta de redução de custos aos pescadores. Felipe Augusto fez discurso semelhante, solicitando também uma fábrica de gelo e um caminhão frigorífico para atender os pescadores da costa sul do município. A cidade já possui tal estrutura na costa orte.

Felipe explicou que, devido São Sebastião ter uma extensão territorial peculiar, de mais de 107km, faz-se necessário o atendimento ao segmento de forma descentralizada. Dayvison Souza, secretário de Pesca, prontificou-se a ajudar o setor pesqueiro de São Sebastião no que for necessário.

Museu Caiçara em SS

No dia anterior, terça-feira, Felipe Augusto teve um encontro com o ministro da Cultura Roberto Freire. O prefeito busca a viabilização da criação do Museu Caiçara no município. Segundo exposto, o museu, além de contar a história do povo caiçara, vai também retratar a história do município. “Hoje temos algumas opções de prédios históricos tombados, alguns até abandonados, que poderiam abrigar o museu. Nossa história vem desde o tempo dos navios negreiros, dos piratas, da colonização. Nosso desafio é unir todos esses elementos em um único prédio”. O ministro Roberto Freire destacou que o projeto pode ser executado via Lei Rouanet, de incentivo fiscal, o que facilita a viabilização da iniciativa

Satélite em Ubatuba

Já o prefeito de Ubatuba Délcio Sato ficou em Brasília ao longo de toda a semana. No Ministério dos Esportes, Sato protocolou ofícios visando às reformas do estádio municipal Ciccillo Matarazzo, do Ginásio de Esportes Tubão, piscina municipal, além da solicitação de recursos para projetos esportivos da melhor idade (programa Vida Saudável) e inclusão de jovens.

No Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) abordou a duplicação da BR 101 – rodovia Rio-Santos – no trecho da Praia Grande ao bairro da Casanga. Já no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Sato foi recebido pelo ministro Gilberto Kassab, e apresentou o projeto UbatubaSat, um satélite desenvolvido por alunos da escola municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves. “O ministro sinalizou a possível construção de uma base, que será referência na área de estudo de ciência e tecnologia, devido ao desenvolvimento do satélite por alunos aqui de Ubatuba”, adiantou Sato. Discutiu-se também a inclusão de Ubatuba na categoria internet banda larga.

O prefeito também teve encontros com o secretário Nacional de Saneamento Ambiental Alceu Segamarchi Júnior, do Ministério das Cidades, e com os deputados Nilto Tatto, Pollyana Gama (PPS/SP) e Márcio Alvino (PR/SP), em busca de emendas para o município.

Região

Da redação

Fotos: Divulgação