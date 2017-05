Prefeitura abre 250 vagas para área da Saúde

Processo seletivo visa atender a demanda do Hospital, Unidade de Pronto Atendimento e SAMU

A prefeitura de Bertioga abriu na sexta-feira, 19, inscrições para cerca de 250 vagas na área da Saúde para atender a demanda do Hospital Municipal de Bertioga, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e SAMU. Os vencimentos variam de R$ 1.025 a R$ 7 mil.

O processo seletivo simplificado para contratação temporária é válido por 3 meses, mas pode ser renovado por mais 3 meses. O edital completo pode ser conferido na edição do Boletim Oficial do Município de sexta-feira, 19. Os interessados em participar devem se inscrever entre os dias 19 e 23 de maio, das 10 às 16 horas, na Praça Vicente Molinari, s/n, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações no site www.bertioga.sp.gov.br.

Confira as vagas disponíveis:

Hospital, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Samu

Almoxarife (1), assistente social (1), auxiliar administrativo (8), auxiliar de cozinha (copeira) (5), auxiliar de farmácia (5), auxiliar de lavanderia (2), auxiliar de limpeza (31), auxiliar de manutenção (5), auxiliar de ouvidoria (1), auxiliar saúde bucal (2), Biomédico – agencia transfusional (1), coordenador de hotelaria e acolhimento (1), coordenador de apoio administrativo (1), cozinheiro (2), diretor técnico médico (1), eletricista (1), enfermeiro educação continuada (1), enfermeiro SCIH (1), enfermeiro (16), enfermeiro obstetra (5), encarregado de atendimento (1), encarregado de higiene e limpeza (1), farmacêutico (4), gerente de enfermagem (1), motorista (10), nutricionista (1), pintor (1), porteiro (12), recepcionista (12), técnico de farmácia (3), técnico de laboratório (3), técnico de enfermagem (81), telefonista (2).

Serviço de atendimento móvel de urgência – Samu

Médico Plantonista (3), Coordenador Enfermagem (1), Enfermeiro (5), Técnico de Enfermagem (14), Motorista (14) e Auxiliar Administrativo (4).

Quadro pessoal administrativo

Auxiliar de Faturamento (2), Coordenador de Frota (1), Auxiliar de TI (1), Encarregado de Manutenção (1), Faturista (3), Técnico em Recursos Humanos (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1) e Auxiliar Financeiro (1).

Foto: JCN