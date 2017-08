Prefeitura de Bertioga e Sesc oferecem curso Plantando com Sabedoria

Curso realizado em cinco encontros trocará experiências sobre uso e cultivo de plantas medicinais

Estão abertas as inscrições para o curso Plantando com Sabedoria, uma parceria entre a prefeitura de Bertioga e o Sesc-Bertioga. O curso consiste em rodas de conversa para troca de experiências sobre o uso e cultivo de plantas medicinais, chás e temperos.

Serão cinco encontros, a partir do dia 24 de agosto, sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, no Viveiro de Plantas “Seo Leo”. São 15 vagas e os interessados poderão se inscrever a partir do dia 31 de julho, das 9 às 16 horas, na Rua Manoel Gajo, 1080. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3317-4599.

Foto: Diego Bachiéga/PMB