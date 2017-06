Prefeitura de Caraguatatuba cria mais 103 vagas de nove cargos efetivos

Projeto de lei para ampliação das vagas foi aprovada na terça-feira, 20, na Câmara Municipal

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, criou mais 103 vagas para os cargos de provimento efetivo de assistente social, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo, psicólogo, auxiliar de topógrafo, educador social, técnico de segurança do trabalho, fiscal municipal e motorista II. O projeto de lei de ampliação das vagas nessas funções foi aprovado em regime de urgência na terça-feira, 20, na Câmara de Caraguatatuba.

De acordo com o prefeito, o crescimento do município traz como consequência o aumento da demanda na prestação de serviços públicos ao cidadão. “Dessa forma, é necessário aumentar, de forma proporcional, a quantidade de vagas no quadro permanente de servidores”, explicou.

A quantidade de vagas de assistente social subiu de 37 para 54, acrescendo 17 no total. O cargo de auxiliar de serviços gerais aumentou em 30 vagas, passando de 100 para 130. A função de fonoaudiólogo ganhou mais cinco vagas, indo de 10 para 15. E as vagas de psicólogos foram de 33 para 43, totalizado a criação de mais 10.

Houve o aumento de duas vagas de auxiliar de topógrafo, indo de três para cinco. As vagas de educador social foram elevadas de 40 para 50, aumentando em 10. O cargo de técnico de segurança de trabalho adquiriu mais três vagas e ficou com seis. A função de fiscal municipal teve o reforço e seis vagas, subindo de 17 para 23. A prefeitura de Caraguatatuba contará agora com 95 vagas de motorista II, antes existiam 85.

Os salários dos servidores efetivos variam de R$ 1.066,11 a R$ 2.730,04, assim como as cargas horárias.

