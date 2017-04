Prefeitura de Cubatão aponta irregularidades em concurso público

Valor das inscrições, que totalizaram mais de R$ 300 mil, começarão a ser devolvidos ainda neste mês aos 5.700 candidatos

A prefeitura de Cubatão detectou irregularidades no concurso público para cargos diversos realizado em 20 de novembro do ano passado e devolverá o valor das inscrições aos candidatos. A nova Administração apurou que, entre os aprovados, estava um servidor que fez a interlocução entre a prefeitura e a empresa responsável pelo concurso 002/2016. A apuração foi sugerida em um despacho do procurador geral do município e realizada por uma Comissão de Apuração Preliminar.

A prefeitura informou que três servidores que se manifestaram nos autos do processo do concurso público foram ouvidos pela Comissão e dois deles confirmaram a presença do candidato aprovado nas reuniões realizadas com a empresa contratada. A apuração também levou em conta a documentação que consta no processo e, apesar de nenhum documento estar assinado pelo candidato, há um e-mail que comprova o contato entre ele e representantes da empresa.Devido à evidência, a prefeitura decidiu pela não-homologação e consequente anulação do concurso e devolução do valor das inscrições aos candidatos.

Os valores obtidos com as inscrições, que somam R$ 343.026,00, começarão a ser devolvidos ainda neste mês aos 5.700 candidatos após o lançamento de publicação oficial com a determinação do procedimento. As informações também serão disponibilizadas no site da prefeitura.

Segundo a prefeitura, o próximo passo é instaurar uma sindicância e encaminhar os relatórios para o Ministério Público, para que o órgão apure possíveis atos de improbidade e responsabilize os envolvidos, inclusive quanto aos danos ao erário.

Outra irregularidade detectada pela nova Administração é que a prefeitura também não constituiu à época uma Comissão Especial de Concurso Público, procedimento que deveria ter sido realizado. O concurso anulado foi o segundo do ano de 2016. O primeiro concurso aberto foi realizado em 29 de maio e foi anulado após o Ministério Público considerar passível de inconstitucionalidade a lei municipal 2.782/2002. O Decreto municipal em questão (8.356/2002) limitava a concorrência por candidatos negros e afrodescendentes, permitindo que estes apenas concorressem exclusivamente às vagas reservadas para este fim, resultando em evidente prejuízo aos interessados e restringindo a concorrência, contrariando a legislação federal e a Constituição.

